Ilgiorno.it - ForestaMi, un brusco risveglio: "Morto l’80 per cento delle piante"

"La comunità merita interventi pianificati e realizzati con serietà, non operazioni che sembrano passerelle invece di un reale impegno per l’ambiente". Con queste parole, Igor Vignati, presidente di Ara - Associazione recupero ambientale, critica duramente la gestione del rimboschimento nell’area di via XXV Aprile a Canegrate, realizzato da Città Metropolitana di Milano nell’ambito del progetto. La polemica si accende osservando lo statopiantumazioni: nell’area, dopo il taglio dell’erba, alcunepiantine risultano danneggiate o difficilmente individuabili, un segno, secondo Vignati, di scarsa cura e professionalità nell’esecuzione dei lavori. "Ripiantare migliaia di piantine – osserva Vignati – sarebbe stato positivo, se non fosse che lo stesso numero era già stato messo a dimora due anni fa in altri due terreni del Comune, sempre da