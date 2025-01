Calciomercato.it - Fermento Juve, ora dipende da Cambiaso. E spunta un altro nome

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri aspettano l’offerta dal Manchester City per l’esterno e intanto individuano altri profili: il terzino del Chelsea e il centrale del BarcellonaLantus attraversa uno dei momenti più importanti e decisivi della sua stagione. Il pareggio maturato in Belgio col Brugge ha messo a serio rischio il cammino in Champions League dei bianconeri che aritmeticamente possono ancora qualificarsi in maniera diretta agli ottavi di finale ma, in concreto, è praticamente impossibile. La squadra di Motta dovrà passare dal playoff che rischia però di diventare proibitivo, visto che allo stato attuale troverebbe una tra Bayern Monaco e Real Madrid.Andrea(LaPresse) – calciomercato.itPer questo all’ultima giornata servirà obbligatoriamente battere il Benfica per avere un accoppiamento più morbido.