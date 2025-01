Sport.quotidiano.net - Derby, Fiorini fa il pieno

Pesaro Rugby: la cadetta inizia il 2025 con il sorriso. Il secondo XV giallorosso ha infatti iniziato il nuovo anno vincendo per 21-24 sul campo dell’Unione Rugbistica Anconitana il penultimo match del campionato regionale di serie C. I kiwi hanno così portato a casa 4 punti che consolidano la prima posizione in classifica ad una giornata dalla fine della prima fase. "Complimenti all’Ancona, è stata una partita molto combattuta, di livello e anche estremamente leale, è stato veramente un piacere passare questa domenica di rugby insieme". Il commento dell’allenatore della formazione cadetta, Andrea Mancini. "È stata una partita molto intensa, in cui abbiamo sofferto molto. Ad un certo punto siamo andati sotto nel punteggio, anche in maniera significativa, ma i ragazzi sono riusciti a non perdere la concentrazione, la determinazione, sono rimasti uniti e sono riusciti a ribaltare il risultato.