Tuttivip.it - “Così hanno deciso”. Grande Fratello, i 4 ripescati che rientrano come concorrenti: “Per lei amarissimo”

Leggi su Tuttivip.it

Alfonso Signorini aveva promesso un colpo di scena, eè stato. Lunedì scorso, durante la diretta del, è stato annunciato un televoto straordinario per decidere se alcuni ex gieffini potessero rientrare nella casa più spiata d’Italia. La risposta del pubblico è stata chiara: oltre il 60% dei votanti ha accolto con entusiasmo l’idea di un ripescaggio.Sei candidati si sono quindi guadagnati un posto in tugurio, in attesa del verdetto definitivo: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Ma chi di loro farà ilritorno?Secondo il regolamento, solo quattro dei seipotranno tornare a essere dei veri gieffini, e ancora una volta la scelta è stata affidata al pubblico. I telespettatori sembrano avere le idee piuttosto chiare: i sondaggi aperti su siti, forum e pagine social dedicate al programma di Alfonso Signorini danno risultati abbastanza omogenei.