Con la 'pace attraverso la forza' si potrà allontanare la guerra, ma non trovare una stabilità

di Stefano Briganti“Peace through strength” (Zelensky MEP Novembre 2024) – ovvero la pace si raggiunge e si mantienel’esercizio o la manifestazione della forza. Una politica abbracciata dagli Stati Uniti a partire da G. Washington fino a R. Reagan e a J. Biden. E’ in quest’ottica che si colloca la gestione dei conflitti attuali e in particolare quello russo-ucraino.Oggi si dice che si devono fornire ancora più armi a Kiev per dargli una posizione di forza nei negoziati con Mosca e dotare l’Ucraina di strumenti di forza militare per mantenere poi la pace.Vediamo allora la definizione di pace per capire se questa politica la può davvero garantire. Definizione Oxford Dictionary: “Pace è la situazione contraria allo stato di, garantita dal rispetto dell’idea di interdipendenza nei rapporti internazionali, caratterizzati dal normale e fruttuoso svolgimento della vita politica, economica, sociale e culturale tra i paesi”.