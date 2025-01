Compagnia di San Paolo, online la seconda edizione del bando Geopolitica e Tecnologia

Leggi su Ildenaro.it

Fino a venerdì 14 febbraio sarà possibile candidarsi per il” promosso dalla Fondazionedi Sane rivolto a enti di ricerca, think tank e organizzazioni attive in progetti di ricerca. L’iniziativa, si legge in una nota, “mira ad analizzare e affrontare le sfide globali poste dallo sviluppo tecnologico e dalle sue implicazioni geopolitiche. In un contesto globale in cui le tecnologie emergenti stanno rimodellando gli equilibri geopolitici e sociali ilsi propone di affrontare alcune delle sfide più urgenti derivanti dalla rivoluzione digitale. Al centro dell’iniziativa si trovano temi cruciali quali la governance dei dati, le infrastrutture digitali strategiche e il ruolo delle innovazioni tecnologiche nelle dinamiche di potere tra le grandi nazioni”.