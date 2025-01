Gqitalia.it - Come Jacquemus è diventato il protagonista della moda francese

Leggi su Gqitalia.it

Simon Portesta per svelarci un segreto. È l’inizio di giugno e il designersi trova insieme a un piccolo gruppo di giornalisti, in una villa arroccata su una scogliera dell’isola di Capri, dove è pronto a mettere in scena una sfilata per il suo omonimo brand,. Fuori c’è un sole feroce che cuoce la passerella e, in un certo senso, la situazione si addice alla perfezione a, sinonimo di stile mediterraneo moderno. Poche stanze più in là, i modelli si fanno ritoccare i capelli e sfoggiano look luminosi e disinvolti. Prima, però, si assisterà a un’apparizione destinata a far impazzire internet. Portesa che non dovrebbe spoilerare tutto, ma alcuni nomi sono troppo iconici per non essere citati.«Gwyneth», anticipa, con il suo sciropposo accento del SudFrancia.