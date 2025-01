Ilgiorno.it - Cesio nell’ex Cagimetal. Gli studi e poi la bonifica

Dovrebbe partire a fine gennaio la caratterizzazione che permetterà di fare il punto sulla contaminazione da137 nella Cava Piccinelli, area ex. Si stanno ultimando le verifiche di congruità sull’offerta, poi si potrà partire, come spiegato in commissione ambiente dall’assessora Camilla Bianchi. Al progetto di caratterizzazioni sono destinati circa 500mila euro, oltre la metà del milione di euro stanziato dal Ministero dell’Ambiente. Serviranne quasi certamente ulteriori risorse, poi, per procedere alla, anche se per ora non ci sono cifre: le stime dipenderanno proprio dagli esiti della caratterizzazione. Per ora, i monitoraggi di Arpa non hanno rilevato la presenza dinelle acque di falda, nonostante con le forti piogge quest’ultima abbia superato il livello in cui sono sotterrati i rifiuti radioattivi.