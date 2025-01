.com - Biliardo / In serie A il Cigno1 è terzo, in B il Passion Jesi3 sempre al comando

Leggi su .com

Sfidepiù apanti. InB grande vittoria della Bocciofila Jesina. Domani venerdì 24 gennaio tutti in gara VALLESINA 23 gennaio 2025 – Si è giocata la 15° giornata del campionato regionale di boccette diA1, la 18° e 19° giornata del campionato provinciale diA e la 13° giornata del campionato provinciale diB.Gareapanti e spesso incerte nel punteggio. Grande vittoria della Bocciofila Jesina.Venerdì 24 gennaio tutti in gara.JESIIl1 (A2) ha pareggiato 3 a 3 in trasferta con il Diamanti 2. Vincono Campana (100-84), Spitaleri (100-66) e la coppia Buratti/Sabbatini (80-66). Il2 (A) vince 5 a 1 in casa con il 14 Febbraio 3. Vincono Cecconi (100-69), Morganti (100-19), Casali (100-60), Gavetti (100-68) e la coppia Frisiello/Brunori (80-55).