Baron Corbin rivela il retroscena del match contro John Cena:"Ero sicuro che sarei tornato a NXT"

è noto per mantenere la calma e la pazienza, ma anche lui ha i suoi limiti. Non sorprende, quindi, che una volta abbia perso illlo e abbia aggredito verbalmentecon insulti dopo un doloroso errore durante unche ha finito per ferire.Parlando con Chris Van Vliet,ha ricordato un momento del 2016, quando ha partecipato a un grandea SmackDown per un’opportunità al WWE Championship. Era la sua prima volta nel ring cone non vedeva l’ora di fare una buona impressione. Tuttavia, le cose sono andate storte quando, all’inizio del, ha accidentalmente colpitonell’occhio.ha raccontato di aver sentito una storia su Bray Wyatt, allora conosciuto come Husky Harris, che era stato rimandato a NXT dopo aver, presumibilmente, colpitonell’occhio.