Ilnapolista.it - Anguissa è la scheggia impazzita del Napoli, simbolo del metodo Conte (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioera arrivato acon l’idea di imporre la sua solita difesa a tre, ma quando affrontò all’andata la Juventus, capì che i riferimenti erano cambiati; la Vecchia Signora divenne “musa ispiratrice” per il tecnico, come scrive Antonio Giordano sulladello Sport, che passò al classico 4-3-3. Tra i giocatori rinati in questa stagione per ilc’è sicuramente Frankè ladeldelNell’edizione odierna del quotidiano si legge:La Juventus divenne il riferimento di una evoluzione necessaria, forse indispensabile per Antonio, che aveva con sé un paio di mesi di allenamenti e la tentazione di starsene dentro la «sua» difesa a tre, svoltò: tridente classico, McTominay interno di centrocampo e non più spallone di Lukaku, una squadra fatta a immagine e somiglianza della propria natura.