Almasri Schlein | Meloni venga a rispondere in Parlamento

Roma, 23 gen. (askanews) – "Giorgiadeve venire ain Aula". Elly, parlando con i giornalisti alla Camera, torna a chiedere che la presidente del Consiglio riferisca insulla vicenda. "In questa pessima vicenda – ha aggiunto la segretaria del Pd – non è possibile che non ci fosse un coinvolgimento diretto di palazzo Chigi". Dunque,"smetta di nascondersi dietro i suoi ministri, si prenda la responsabilità di venire a chiarire quello che è accaduto e perché lei che aveva dichiarato guerra ai trafficanti di esseri umani ha lasciato che ne fosse rilasciato uno e fosse rimandato direttamente in Libia su aereo italiano".