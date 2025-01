Liberoquotidiano.it - "Allora, ti spiego come funziona...": Jim Courier contro Jannik Sinner, l'intervista ad alta tensione

sempre,è più a suo agio in campo che durante la classicapost-partita. L'azzurro aveva appena superato - ancora una volta - l'australiano Alex De Minaur nel match valevole per gli Australian Open. Ma quando l'tore Jimgli ha domandato un pronostico della prima semifinale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo si è piuttosto imbarazzato. "Cosa ne pensi della prima semifinale?", ha domandato l'tore., però, ha mantenuto la sua solita freddezza e ha preferito non sbilanciarsi. "Non sono bravo a fare previsioni", ha replicato l'azzurro. A quel puntoha insistito: "Non ti chiedo di prevedere ma di dirmi cosa ne pensi". Il numero uno al mondo ha provato a rispondere a modo suo: "Sì è un match difficile, cosa posso dire? È interessante, hanno giocato tante volte.