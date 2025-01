Lanazione.it - Alcol in calo. I ristoratori pretendono chiarezza

PISTOIA"Sul consumo diici a tavola, in relazione al nuovo Codice della Strada, c’è bisogno di una comunicazione corretta. Nelle prime due settimane di gennaio abbiamo registrato un, frutto della troppa confusione che si percepisce in giro". A dirlo è il vicepresidente di Fipe, Daniele Andreotti. "Il nuovo Codice – spiega Andreotti – non interviene sui limiti, ma inasprisce le sanzioni. Questo non deve dunque modificare il comportamento dei clienti, perché quello che valeva prima vale anche adesso". "Tuttavia – prosegue – a Pistoia i pubblici esercizi stanno osservando una contrazione iniziale dei consumi, che deriva da una comunicazione spesso fuorviante. Serve, allora, approcciarsi a tavola in modo consapevole. Quello della cena o del pranzo è uno spazio di tempo dilatato, che consente di gestirsi senza dover fare rinunce.