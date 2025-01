Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 23 gennaio: Lorenzo Minotti ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

23edricorrenzeÈ vero, frequentavo la terza elementare, ma devo ammettere che nel 1993 non vidi la finale della Coppa delle Coppe. Stesso trofeo, altra stagione: quella successiva, quando rimasi sorpreso dalla qualificazione del Parma a discapito dei Lancieri: certo, quella di Nevio Scala era una grande squadra, ma l’Ajax dei primi anni novanta.Contro gli olandesi (ritorno dei Quarti) aprì le marcature il capitano,, che il 232000 disputò l’ultima partita in Serie A, con la casacca granata del Torino. Quella domenica anche Massimo Crippa, con la stessa maglia, salutò il massimo campionato: forse un segno del destino, considerate le tante vittorie in gialloblù.è il centesimo anniversario dalla nascita di Tarcisio Galbiati, 44 presenze nel torneo cadetto.