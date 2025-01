Ilgiorno.it - Traffico di clandestini da Lampugnano, la dipendente che ha scoperto i giochetti dei colleghi infedeli

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 22 gennaio 2025 – C’è chi dice no, si potrebbe dire prendendo in prestito il titolo di una hit di Vasco Rossi. In questa vicenda di passeur che lucravano sulla pelle dei disperati e di autisti di pullman che prendevano soldi per girarsi dall’altra parte, c’è pure chi ha deciso di rifiutare le offerte dei trafficanti: il 7 aprile 2023, ad esempio, un addetto alle verifiche pre-imbarco su un Flixbus in partenza per Amsterdam è stato minacciato dal cinquantaquattrenne congolese Kuedi Andre Solomoni (uno dei sette arrestati nel blitz della polizia locale) dopo aver fermato un migrante senza documenti né ticket di viaggio; quando il ragazzo ha chiamato la polizia, l’altro gli ha strappato il telefono ed è scappato. L’impegno E poi c’è la storia non comune di unadella ditta Morandi, che copriva coi suoi mezzi le tratte internazionali per conto di BlaBlaCar.