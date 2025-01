Zonawrestling.net - TNA Genesis 2025 – Review

Benvenuti amici di Zona Wrestling a una nuovatargata Total Nonstop Action. E’ la prima dell’anno per quanto riguarda la compagnia della Anthem e tratta un evento,, che non ha deluso le aspettative.IiONE ON ONE MATCHMoose (c) vs Austin Ace for the TNA X Division Championship (14:45)C’è poco da fare, Moose riesce sempre a dare spettacolo in contesti del genere, specie se poi hai di fronte uno come Ace Austin, atleta ilalyrettanto straordinario in ogni occasione importante concessagli finora in carriera. Bella difesa, bella coerenza e tanta curiosità sul futuro della categoria. Winner and Still TNA X Division Champion: Moose (7,5 / 10)iTAG TEAM MATCHEric Young & Steve Maclin vs Eddie Edwards & Brian Mayers (07:30)EE & BM sono stati iconici nel 2024, forse lomstesso toccherà a EY e Maclin? Non lo sappiamo ancora, ad ogni modo questo team funziona e il match si lascia guardare con piacere immediatamente dopo quello titolato che ha aperto lo show.