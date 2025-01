Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Sofferto poco, ma creato non a sufficienza. Ci sono sei giocatori da cui voglio vedere di più, hanno le qualità per farlo»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il match contro il Club Brugge: le dichiarazioniha parlato nel post-partita di Club Brugge Juve, match della settima giornata di Champions League, ai microfoni di Sky.FATTOPER VINCERE – «Tutte le squadre passate quiavuto difficoltà, si difendono molto bene, lasciano uno in più dietro. Anche noi non abbiamoma non abbiamoil sufficiente per poter vincere la partita. Un peccato, potevamo fare meglio ma sempre rispettando l’avversario.lasciato in difficoltà altre squadre, più in contropiedeandati in vantaggio. Noi abbiamo, ma non abbiamoil sufficiente».SOLO UN RISCHIO CORSO – «Loroarrivati pochissimo, abbiamo