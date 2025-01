Lanazione.it - Teatro Dovizi: "Solo quando lavoro sono felice"

Leggi su Lanazione.it

". È questo il titolo dello spettacolo di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa che andrà in scena stasera aldi Bibbiena. Sul palco una riflessione sul, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di, sui pranzi dicon sé stessi, sulla disperazione. Questo è lo spettacolo giusto per chi ama il proprio capo, per chi lo odia, per chi è il capo di sé stesso e si ama e si odia, per chi lavora troppo, per chi lavora troppo poco, per chi sta aggiornando il curriculum, inventando lavori, per chi sta pensando di sbattere finalmente la porta e andare via. Prosegue così la stagione 2024/25 deldi Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma diper ragazze e ragazzi nel cartellone curato da Natae Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena.