Dilei.it - Taylor Swift, il cappotto in tweed da 10.000 dollari al playoff game

Leggi su Dilei.it

è ormai una regina indiscussa non solo delle classifiche musicali, ma anche dello stile. Ogni sua apparizione è un evento, e il suo look per iltra i Kansas City Chiefs e gli Houston Texans non ha fatto eccezione.La cantante, che da mesi segue con passione il fidanzato Travis Kelce sugli spalti, ha scelto di sfoggiare unindal valore di 10.000, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile., ilChanel inda 10.000è arrivata allo stadio Arrowhead di Kansas City con un outfit interamente firmato Chanel, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ilin, dal taglio classico e sofisticato, è stato il pezzo forte del suo look. Realizzato con tessuti di altissima qualità, questo capo è stato presentato direttamente in passerella, rendendouna vera ambasciatrice della maison francese.