Sinner travolge De Minaur in 3 set e vola in semifinale

Jannikinagli Australian Open, primo Slam della stagione con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il numero 1 del mondo, mettendo in mostra un'ottima condizione dopo il malore accusato ai quarti, ha travolto in 3 set il beniamino di casa Alex De, ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 in un'ora e 50 minuti di gioco.si giocherà l'accesso in finale contro lo statunitense Ben Shelton che ai quarti ha battuto Lorenzo Sonego in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4).