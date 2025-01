.com - Serena Brancale tra i Big di Sanremo 2025 con il brano Anema e Core

sarà in gara al Festival di. con ilsarà in gara al Festival di. A dieci anni dalla prima volta, l’artista tornerà a calcare il palco più importante della musica italiana, in occasione della 75°edizione della kermesse, con ildal titolo(Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy)., dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione. Da Galleggiare presentato al Festival dinel 2015, con la sua musica ha attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones.