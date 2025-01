Sail GP 2025 segnali positivi dal Red Bull Italy Team nella tappa di Auckland

Leggi su Sportface.it

Un fine settimana spettacolare in quel di, dove si è tenuta la secondadiGPtra l’entusiasmo di migliaia di spettatori. A trionfare è stata l’Australia del timoniere Tom Slingsby, con i padroni di casa di New Zealand che invece non sono andati oltre la quarta posizione. Ma da segnalare è anche il buon crescendo di prestazioni da parte di Red, la prima e storica squadra italiana di vela nel campionato più prestigioso al mondo.Dopo una difficiled’apertura ad Abu Dhabi, ilha offerto un weekend di buone prove, nonostante il forte vento. La squadra italiana, guidata dal due volte campione olimpico Ruggero Tita, ha superato un avvio complicato, dovendo affrontare un cambio dell’equipaggio all’ultimo minuto a causa dell’infortunio del flight controller Andrea Tesei durante un allenamento.