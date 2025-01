Udine20.it - Roberto Vecchioni il 4 luglio a Piazzola sul Brenta

Si aggiunge un grande nome della musica italiana al calendario dei concerti che, come ogni anno, animeranno l’estate disul: nella meravigliosa cornice dell’Anfiteatro Camerini arriveràil 42025!I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.Il “professore” della canzone italiana si aggiunge al cartellone delLive Festival, andando a far compagnia ad un grande nome internazionale, quello di Ben Harper & The Innocent Criminals. Nelle prossime settimane scopriremo tutta la line up della rassegna che, nel 2025, punta come sempre a portare sul palco i grandi artisti della musica italiana e internazionale e ad essere un appuntamento centrale dell’estate veneta. E, ancora una volta, la cornice spettacolare sarà quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini.