Razzie Awards 2025 | Joker 2 domina le nomination

Con l’annuncio delleagli Oscaratteso per domani, la Golden Raspberry Award Foundation ha presentato quelle dei.I premi nati come parodia dei tanto agognati Oscars, come ogni anno, premiano quelli che possono considerati i film – e gli attori – peggiori della stagione cinematografica da poco passata. In questa edizione, a tal proposito,: Folié a Deux è risultato il più candidato con ben 7.Il film DC di Todd Phillips ha centrato lain tutte le categorie principali, comprese Peggior Film e Peggior Regia. Il film ispirato ai videogames Borderlands, con Megalopolis, Madame Web e Reagan hanno, invece, raccolto 6a testa.Quest’anno il corpo votanti è composto da 1200 persone che, o hanno pagato una quota annuale di $40 o una quota a vita di $500, provenienti da 49 stati e da una dozzina di paesi stranieri.