Anteprima24.it - Rapina a poste e supermercati, due 17enni in comunità

Tempo di lettura: < 1 minutoDueresidenti nel Napoletano sono stati collocati inperché accusati diaggravata. Sono stati i carabinieri della stazione di Parete (Caserta) a prelevarli a casa e ad eseguire il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della Procura per i minori, che ha coordinato le indagini.Le rapine sono avvenute nel Casertano tra settembre e ottobre scorsi. In particolare un 17enne è accusato di aver tentato dire, a volto coperto e armato di coltello, l’Ufficio Postale di Casaluce, e di avere invece consumato lanello stesso giorno presso il supermercato Eurospin di San Marcellino; l’altro minore risponde di unacommessa con un complice (non identificato) all’ufficio postale di Parete.