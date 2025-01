Ilgiorno.it - Polizia locale, nuovo Comando: "Un presidio tutto nostro la risposta alle emergenze"

Leggi su Ilgiorno.it

: taglio del nastro per il. La cerimonia è avvenuta dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Gesù Salvatore con gli interventi della sindaca, del comandante Ettore Tripodi e con la benedizione dei mezzi dellada parte di don Luca Broggi. Subito dopo i presenti hanno potuto visitare la struttura, avendo come guide gli operatori che hanno mostrato il funzionamento di alcune attrezzature e della centrale operativa. "Insieme e solo insieme possiamo garantire uncostante delterritorio, limitare il più possibile i rischi di attività criminose e garantire unapuntuale in situazioni di emergenza", è quanto ha sottolineato la sindaca Lidia Reale. "Unche come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto da quando abbiamo deciso, già nel mio primo mandato, di costruire ilcorpo di".