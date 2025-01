Formiche.net - Piano Mattei, tutte le sinergie del sistema Italia per la fase due

Leggi su Formiche.net

L’ottava edizione del ForumAfrica Business Week alla Farnesina coincide con l’anniversario di presentazione del. Lo scorso anno a fine gennaio il governo illustrò ai partner stranieri, Ue su tutti, il progetto per l’Africa, alla presenza di numerosi leaders dei paesi interessati. In questo anno di interlocuzioni e di iniziative è cresciuta di pari passo l’attenzione internazionale verso il(compresi i grandi gruppi Usa) anche grazie ad un lavoro incrociato su settori strategici come acqua, formazione, energia, transizione, scuola (come dimostra a missione di Leonardo in Costa d’Avorio). Accanto al forum, l’assemblea di Confindustria Assafrica&Mediterraneo ha acceso un focus al fine di cerchiare in rosso il legame fra l’imprenditorialità in Africa e gli strumenti finanziari dedicati.