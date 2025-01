Lapresse.it - Marche, in Commissione sanità la discussione sulla gestione del trasporto

Il tema dell’organizzazione e delladei servizi disanitario in regime di emergenza e urgenza al centro dei lavori della. La, presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), vice Romano Carancini (Pd), è infatti chiamata ad esprimere il parere sullo schema di delibera di Giunta regionale che contiene gli indirizzi funzionali, le convenzioni con le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, l’approvazione del modello di rendicontazione delle spese sostenute per i servizi. L’esame del parere è stato accompagnato, nella seduta odierna, dall’audizione del Direttore dell’Agenzia regionale sanitaria, Flavia Carle, e del Dirigente del Settore Sistema integrato delle emergenze, Andrea Fazi. “Lavoro imponente nell’ottica di mettere ordine al settore con il coinvolgimento e il contributo degli operatori del terzo settore – ha evidenziato il Presidente Baiocchi – il tutto per arrivare ad offrire unsanitario efficiente e di alta qualità”.