Inter-news.it - LIVE Sparta Praga-Inter 0-0: si parte a Praga, inizia la partita

è lavalida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP21.00: SI!20.58 Sempre grande emozione per l’inno della Champions League. Ora scambio di gagliardetti fra i capitani e si.20.57 Le due squadre stanno scendendo in campo: ora il solenne inno della Uefa Champions League.20.47tra poco in campo per ladella settima e penultima giornata di Champions League. Nerazzurri a caccia dei tre punti.