Inter-news.it - L’Inter si affida alla strana coppia per il colpo di Praga: 8 gol – CdS

Leggi su Inter-news.it

Inter ospite asul campo dello Sparta per raccogliere tre punti importantissimi ai fini della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Unasta trascinando i nerazzurri a suon di gol: otto in due.OBIETTIVO – Sparta-Inter, altro impegno, ma stavolta in campo europeo per. Smaltita la vittoria contro l’Empoli, questa sera i nerazzurri giocheranno allo Stadion Letnaconquista dei tre punti, che l’avvicinerebbero e non pocoqualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Poi basterebbe un’altra vittoria col Monaco o addirittura un pareggio (dipende da ciò che succederà al termine di questa giornata) mercoledì prossimo per conquistare il pass definitivo. Per la “Primavera di”,si: Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.