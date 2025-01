Ilfattoquotidiano.it - L’accordo di Harry con Rupert Murdoch: niente processo per il Sun, una cifra “importante” e una lettera di scuse per il principe

Si è chiuso nel giro di 24 ore il braccio di ferro ingaggiato dalcontro il quotidiano The Sun del gruppo editoriale di. Iltra le parti verrà evitato grazie ad un accordo extragiudiziale che vede spedire all’indirizzo del duca del Sussex un indennizzo “” in allegato ad una lungadi. News Group Newspapers “si scusa con il duca per l’impatto che l’ampia copertura e la grave intrusione nella sua vita privata e in quella di Diana,ssa del Galles, sua madre scomparsa, hanno avuto su di lui”.Ecco cosa voleva sentirsi dire colui che ha concentrato tutta la sua ostinazione nella ricerca di giustizia e di vendetta, nei confronti di coloro che ha sempre ritenuto essere i veri colpevoli dell’incidente costato la vita a Lady D. Un dolore mai cancellato ed un incubo che, secondo le ossessioni di, rischiava di ripetersi nel momento in cui la stampa aveva iniziato a manifestare troppe attenzioni indesiderate anche nei confronti di Meghan Markle.