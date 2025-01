Calciomercato.it - Juve, ora basta: “Con un allenatore serio sarebbe già in panchina”

Pazienza esaurita in casa bianconera, dito puntato contro il giocatore e contro il tecnico: “Gode dell’immunità parlamentare”Tutti i tifosi bianconeri speravano che la convincente vittoria contro il Milan in campionato potesse rappresentare un punto di svolta. Invece a Bruges è arrivato un nuovo passo indietro per lantus. Perché lo 0-0 ottenuto sul campo della squadra belga non può certamente essere soddisfacente.ntus: pari in Belgio, critiche a Thiago Motta e Koopmeiners (LaPresse) – Calciomercato.itIn primis per il gioco espresso e le poche occasioni create. E poi per la situazione in classifica: vero che i bianconeri sono matematicamente ai playoff, ma la possibilità di arrivare tra le prime otto è ormai remota. E nella sfida di Bruges non sono passate soprattutto inosservate le prove di alcuni giocatori in particolare.