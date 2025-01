Ilfattoquotidiano.it - Italiano ucciso nella sua casa in Tunisia: chi era il professore in pensione assassinato a Sousse

Ilfattoquotidiano.it

Aggredito, rapinato esuadove passava diversi mesi di vacanza durante l’anno a, in, centro costiero di 270mila abitanti, terza città del Paese. La vittima è Paolo Corsi, 73 anni exdi latino e greco, marchigiano di Ripatransone nell’Ascolano. Sottratti il cellulare, il portafogli e l’auto in una dinamica ancora da chiarire. La vicenda è seguita dall’ambasciata italiana a Tunisi, in raccordo con la Farnesina.Una morte dai contorni ancora incerti: il 73enne, amante dei viaggi e soprattutto delladove trascorreva diversi mesi dell’anno, viene descritto da chi lo conosceva come una persona aperta e socievole, senza preoccupazioni o timori particolari, tanto che stava preparando un nuovo viaggio. “L’ho sentito due giorni prima che venisse, stava bene, era allegro e nulla faceva presagire quello che è accaduto.