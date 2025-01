Lapresse.it - Hamilton a Fiorano, primo test con vecchia Ferrari

Il ‘barone in rosso’ fa già impazzire i tifosi della, che con lui sognano di tornare sul tetto del mondo. E’ iniziata ufficialmente l’era di Lewiscon la Scuderia di Maranello. Questa mattina il pilota britannico è salito per la prima volta al volante della ‘rossa’ con una serie di giri sul circuito di, di proprietà della casa modenese., migliaia di tifosi ad accoglierlo(AP Photo/Luca Bruno)Circa un migliaio i tifosi accorsi con striscioni e bandiere per dare il benvenuto all’ex pilota Mercedes, che è sceso in pista con un casco interamente giallo e il cavallino rampante bene in evidenza. Il 7 volte campione del Mondo ha percorso circa una trentina di giri per prendere confidenza con la nuova monoposto e realizzare finalmente il suo sogno da bambino.