Anteprima24.it - Gdf Benevento: fermato un 28enne privo di permesso di soggiorno, intensificati i controlli nel capoluogo

Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso dei servizi d’istituto finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, finanzieri del Comando Provinciale di, con l’ausilio di unità cinofile, hanno intensificato isul territorio del, in particolare nei quartieri del centro storico e del Rione Ferrovia. Nello specifico, militari del Gruppo die della Tenenza di Solopaca, attraverso pattuglie presenti sulle strade delsannita, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, due dei quali trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish che è stata sottoposta a sequestroamministrativo. I predetti sono stati segnalati alla Prefettura di.Durante le suddette attività, è stato, altresì,un ventottenne cittadino di nazionalità marocchina, sprovvisto di regolaredi