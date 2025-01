Fonte Nuova accoltella il fratello minore intervenuto in soccorso della madre

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo la tragedia del padre che ha ucciso il figlio con problemi di droga a Ornavasso, e la vicenda altrettanto drammatica dei due fratelli che hanno ucciso il padre a Locri, c’è da segnalare un altro dramma familiare che solo per caso non si è trasformato in tragedia che ha avuto luogo a, comune italiano di Roma. Un uomo 33enne, dopo una banale lite con la, ha perso la testa e ha aggredito il27enne con un coltello.L’aggressioneSecondo la ricostruzione nella tarda serata di ieri, 21 gennaio, il 33enne ha iniziato a litigare in maniera accesa con laper futili motivi. Il27enne, preoccupato dalla confusione, èin difesa. Il 33enne ha perso le staffe, così ha preso un coltello e ha colpito al petto il