Lanazione.it - FiPiLi, un’altra mattina di traffico in tilt: incidente, lunghe code verso Pisa

Cascina (), 22 gennaio 2025 – Ci risiamo.diine automobilisti fermi in. La causa di oggi, mercoledì 22 gennaio, è untra la diramazione-Livorno e Navacchio in direzione. Tutto è successo intorno alle ore 8, orario di punta per molti automobilisti che ogni giorno affrontano laper andare al lavoro. Intorno alle ore 08:30 lesegnalate in direzionehanno raggiunto i 5 chilometri. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’né se ci siano feriti gravi. Testimoni parlano di un tamponamento in corsia di sorpasso, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 con le ambulanze, la polizia stradale e i tecnici per ripristinare il prima possibile la viabilità.