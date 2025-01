Fiamme nel parcheggio dell’Ospedale Vito Fazzi ipotesi dolo

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancoranel Salento. Misterioso l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, all’interno deldi Lecce. Qui, infatti, si è verificato un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di un imprenditore. Ignoti, anche se in realtà forse era soltanto uno, hanno appiccato il fuoco nei confronti della sua auto, una Dacia Duster, versando del liquido infiammabile sulla carrozzeria. L’incendio si è sviluppato rapidamente, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. L’uomo preso di mira è il titolare di una ditta che si occupa della manutenzione degli impianti tecnologicinel Salento, movente da stabilireLe indagini, affidate ai carabinieri giunti sul posto per i rilievi, sono ancora in corso, ma gli indizi sembrano suggerire che si tratti di un atto intimidatorio mirato.