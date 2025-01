Anteprima24.it - FI ribatte a De Luca: strade, infrastrutture, siamo abbandonati

Tempo di lettura: 3 minutiLa notadel coordinamento di Forza Italia Ariano Irpino:“I fondi per ledi Ariano Irpino non ci sono. Lo ha confermato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nell’intervista rilasciata ieri a margine della sua visita a Sant’Angelo dei Lombardi. Una dichiarazione che certifica l’abbandono del nostro territorio da parte della Regione, ormai concentrata su clientelismo e interessi di parte, come dimostra il caso di Salerno, dove il Presidente della Provincia, esponente deluchiano di ferro, è da mesi agli arresti domiciliari.Gli arianesi, se vorranno raggiungere la nascente stazione Hirpinia o se sperano in una strada alternativa a Cardito, farebbero meglio a rivolgersi direttamente a Trump o a Elon Musk, perché dalla Regione Campania non riceveranno nulla.