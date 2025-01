Juventusnews24.com - Danilo Juventus, rescissione in arrivo: un club in pole per il ritorno in Brasile. Le ultime novità sull’ex capitano

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Flamengo è fiducioso di concludere l'affare con il difensore la prossima settimana. Nei prossimi giorni il giocatore è pronto a rescindere il suo contratto con la Juventus. In questa fase il Flamengo resta in vantaggio sul Santos, anche se l'accordo non è ancora stato siglato. Nelle ultime ore, invece, è saltata definitivamente l'ipotesi Napoli.