CinaByteDance investirà 12 mld nell' AI

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.09 ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, prevede di investire oltre 12 mld di dollari nel 2025 in infrastrutture di intelligenza artificiale, di cui 5,5 mld per i chip made in China di AI e 6,8 mld per la formazione di modelli di intelligenza artificiale all'estero. L'azienda, riporta il Financial Times, compra microprocessori da fornitori cinesi come Huawei e Cambricon e acquista i chip Nvidia sottoposti a controllo per l'esportazione per migliorare le sue capacità'Ia.