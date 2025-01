Ilgiorno.it - Bus fuori controllo abbatte un palo. Dieci feriti compreso il conducente

L’impatto violento contro un, poi lo schianto contro un albero. Paura ieri poco dopo le 18 in piazza Belfalti, a ridosso di viale Liguria, quando l’autista che guidava un autobus della linea 47 ha perso ildel mezzo, forse per un malore, andando a sbattere contro une poi contro un albero. Nove passeggeri sono rimasti lievementee sono stati subito soccorsi. Così come lo stesso, di 55 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sul posto quattro ambulanze, i vigili del fuoco del comando di via Messina con i colleghi del distaccamento di via Darwin, che con il supporto di una autogru hanno rimosso l’autobus, e la polizia locale per i rilievi. Stando a quanto emerso al momento, l’autista è andato a finire contro unmentre stava svoltando in viale Liguria provenendo da via Segantini, in direzione Romolo, distruggendo tutto il parabrezza e mettendo ko anche la rete aerea che alimenta il filobus 90-91 (perché ilcentrato è proprio uno di quelli che sorregge quella rete).