Bresh duetta con Cristiano De Andrè a Sanremo 2025

C’è una nuova scuola genovese della musica che non è quella del cantautorato dei Paoli, dei Tenco e dei Dema è quella dei trapper come Izi, Tedua e(e volendo allargare anche Olly). Un ideale link tra vecchio e nuovo è il duetto al quale assisteremo a, nel corso della serata cover di venerdì 14 febbraio. Protagonista.Davide Maggio può anticiparvi che l’interprete di Lavagna ha scelto di calcare il palcoscenico più importante d’Italia insieme aDe. Del resto, il cantante de La Tana del Granchio (la pagella al primo ascolto) non ha mai negato di aver tratto ispirazione da Fabrizio De.Andrea Brasi, questo il vero nome di, eDesi sono incrociati nel docufilm del 2022 La nuova scuola genovese, disponibile su Prime Video.