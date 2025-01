Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il primo sigillo in Champions: cori e caroselli al Dall’Ara. “Abbiamo scritto la storia”

, 22 gennaio 2025 –di entusiasmo fuori dallo stadio,delle auto in via Andrea Costa, una festa che contagia per qualche ora tutto il quadrante che avvolge il, cuore pulsante del tifo rossoblù. Ilha vinto la sua prima partita in, 2-1 al Borussia, finalista della scorsa stagione: un traguardo storico. E poco importa che non bastino questi tre punti a continuare il sogno: l’eliminazione dalla massima competizione calcistica conta davvero poco. Tifosi Quello che conta è vedere undici leoni che hanno ribaltato una partita che, dopo il rigore concesso ai tedeschi, pareva compromessa dopo pochi minuti. L’abbraccio di Italiano ai giocatori, l’ovazione presa sotto la curva, era solo l’inizio: fuori, mentre il ’muro giallo’ del Borussia, si sfilaccia e si sgretola, i clacson rumoreggiano, le bandiere sventolano, isi sprecano.