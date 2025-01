Anteprima24.it - A 100 anni dalla nascita del vicequestore Ammaturo: l’omaggio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“A 100delAntonio”Il giorno 25 gennaio alle ore 17.00 a Contrada presso la Chiesa di San GiovBattista si terrà un momento di memoria dal profondo significato per tutti noi e per la comunità di Contrada.Il Coordinamento provinciale di Libera Avellino si è mosso in collaborazione con il Comune di Contrada per organizzare quella che speriamo sia una iniziativa dal forte valore simbolico.L’intento non è solo quello di commemorare un uomo delle istituzioni, vittima innocente delle mafie, ma anche quello di richiedere ancora una volta, tutti insieme e a gran voce, Verità e Giustizia.L'articolo A 100delproviene da Anteprima24.it.