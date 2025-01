Ilnapolista.it - «Zhegrova spinge per andare al Napoli, ha le ultime due di Champions per mettersi in mostra»

Dopo l’addio di Kvara ilprosegue la sua ricerca per un sostituto che però, come ha specificato Antonio Conte, non dovrà essere un giovane di belle speranza. Tra i candidati ilds Manna ha attivato i contatti con il Lille per Edon, esterno di nazionale kosovara classe 1999 che ha collezionato quest’anno col club 8 gol e 2 assist in 21 presenze.Sacha Tavolieri ne parla a Sky Sport in Svizzera:«Sono già sei mesi che rimugina in attesa di cogliere l’occasione del trasferimento, Edon, con la complicità del suo entourage professionale,per trovare una soluzione da titolare quest’inverno. Autore di otto reti segnate per due assist forniti, l’esterno destro sta suscitando l’interesse del, che in queste ore è alla ricerca di un mancino per fare concorrenza a Matteo Politano.