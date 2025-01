Ilfattoquotidiano.it - Trump “licenzia” pure lo chef José Andrés, fondatore di World Central Kitchen e consulente da Biden. Lui: “Mi ero già dimesso”

La furia rifondatrice di Donaldnon si ferma sui particolari, e a volte finisce per colpire al vuoto. In mezzo all’ondata di ordini esecutivi firmati nel primo giorno alla Casa Bianca, il nuovo presidente Usa ha preso di mira anche ildella ong umanitaria, lospagnolo naturalizzato statunitense.Joeaveva assuntocomeper lo sport e la nutrizione della sua amministrazione, a marzo del 2022. A inizio di quest’anno ha insignito anchecon la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. La ongè stata impegnata, tra gli altri progetti, anche a Gaza, dove ha gestito per un periodo l’invio di cibo attraverso il fallimentare progetto del molto galleggiante costruito dalla marina statunitense.