Simona Molinari e Four on Six in “Believer” versione elettrojazz

(askanews) – Rivisitazionedel celebre brano degli Imagine Dragons Believer di, cantautrice pop-jazz di grande eleganza, conon Six e la produzione di Pisk, pubblicato da Freshly Squeezed Music (etichetta inglese leader nel mondo). Il brano è disponibile dal 17 gennaio in streaming e nei principali digital store. GUARDA LE FOTOLigabue, Bublé,, il live contro le guerre e le altre news di musica Dalla collaborazione con Pisk, dj/producer italiano con svariate produzioni di successo in ambitoe ion Six (band di stampo manouche con cuiha registrato diverse rivisitazioni di brani a cui è particolarmente legata), è nata questa singolaredi Believer che sorprenderà il pubblico.