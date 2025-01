Inter-news.it - Pio Esposito a rischio caso diplomatico! Due opzioni in ballo – TS

Pio, ragazzo dello Spezia ma di proprietà dell’Inter, in estate potrebbe diventare un. E c’è un motivo preciso.IN VISTA – L’Inter punta molto su Francesco Pio, attaccante del 2005 dello Spezia, già capocannoniere della Serie B con undici gol all’attivo. Il club nerazzurro crede molto in lui, tanto da considerarlo uno dei migliori 2005 al livello internazionale. Attualmente si trova in Liguria in prestito secco e quindi a fine stagione farà il suo ritorno all’Inter. L’idea è quella di girarlo nuovamente in prestito nella stagione successiva, magari proprio allo Spezia se i liguri centrassero la promozione. Ma in estate c’è il Mondiale per Club e l’Inter potrebbe anche pensare di aggregarlo. Ma non solo, perché nelle settimane della competizione che si terrà negli States, è anche in programma l’Europeo Under 21 (dall’11 al 28 giugno).